Почем сегодня валюта: курсы от НБУ

Национальный банк на среду, 24 июля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,63 грн/долл., к евро – на уровне 28,64 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 24 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2563.0047 (23 июля – 2564.3112)

100 EUR – 2863.6452 (23 июля – 2875.8750)

Как сообщал УНИАН, во вторник, 23 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,62/25,65 грн/долл., что на 3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находились на уровне 28,60/28,62 грн/евро, что на 19 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.