Межбанк: гривня укрепилась к евро на 19 копеек

Нацвалюта на межбанке 23 июля укрепилась к доллару на 3 копейки – до 25,62/25,65 грн/долл.

Во вторник, 23 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,62/25,65 грн/долл., что на 3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к евро находятся на уровне 28,60/28,62 грн/евро, что на 19 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на среду, 24 июля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,63 грн/долл., к евро – на уровне 28,64 грн/евро.