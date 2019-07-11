Перед выходными в Украине подорожают доллары и евро

Официальный курс НБУ на 12 июля: 100 USD – 2580,1837 гривни; 100 EUR – 2911,7373 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2580,1837 (11 июля – 2570,0474)

100 EUR – 2911,7373 (11 июля – 2883,5932)

Как сообщает УНИАН, сегодня, 11 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,83/25,86 гривни/доллар, что на 5 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 29,08/29,11 гривни/евро, что на одну копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.