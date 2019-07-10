Эксперты назвали причины стремительного укрепления гривни

На внешних рынках сложилась благоприятная ситуация.

Стремительному укреплению гривни, которое наблюдается в последние недели, способствует благоприятная для Украины конъюнктура на внешних рынках.

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Такое мнение озвучили опрошенные изданием "Апостроф" эксперты.

По словам главного эксперта совета Национального банка Украины (НБУ) Виталия Шапрана, конъюнктура на рынках железорудного сырья, стального проката и большинства зерновых культур, которые традиционно составляют значительную часть отечественного экспорта, что обеспечивает валютные поступления в страну, развернулась в сторону Украины.

"Во-вторых, кроме определенного фактора сезонности, за последние полгода вложения нерезидентов в ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа - ред.) увеличились на 55 млрд грн (примерно $2,1 млрд)", - сказал эксперт.

Он добавил, что приток средств нерезидентов на рынок ОВГЗ связан с высоким уровнем доходности по облигациям в нацвалюте - по некоторым бумагам около 20% годовых.

В свою очередь старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб отметил, что долгосрочный тренд на укрепление гривни начался еще в феврале, "хотя он не означает постоянного снижения курса доллара - за это время были периоды различной продолжительности, когда американская валюта дорожала".