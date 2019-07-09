Доллар и евро падают: свежие курсы Нацбанка

Национальный банк на вторник, 9 июля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,60 грн/долл., к евро – на уровне 28,71 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2560.2161 (8 июля – 2571.1361)

100 EUR – 2871.2824 (8 июля – 2895.0992)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 8 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,57/25,58 грн/долл., что на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находились на уровне 28,69/28,70 грн/евро, что на 11 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.