Как будет выглядеть новая банкнота в 1000 гривень: фоторепортаж
13:07, 25 июня 2019Финансы
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Нацбанк с 25 октября вводит в обращение новую банкноту номиналом 1 тысяча гривень.
В Украине появится новая банкнота в 1 тысячу гривень / фото bank.gov.ua
Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение новую банкноту номиналом 1 тысяча гривень.
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Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.
«Национальный банк с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту нового наивысшего номинала – 1 тысяча гривен», - сказал Смолий.
В Нацбанке показали, как будет выглядеть новая банкнота.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 1 октября выводит из обращения мелкие монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек. Также постепенно будет выведена из обращения монета номиналом 25 копеек, но она пока останется платежным средством.
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