Как будет выглядеть новая банкнота в 1000 гривень: фоторепортаж

Нацбанк с 25 октября вводит в обращение новую банкноту номиналом 1 тысяча гривень.

Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение новую банкноту номиналом 1 тысяча гривень.

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Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.

«Национальный банк с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту нового наивысшего номинала – 1 тысяча гривен», - сказал Смолий.

В Нацбанке показали, как будет выглядеть новая банкнота.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 1 октября выводит из обращения мелкие монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек. Также постепенно будет выведена из обращения монета номиналом 25 копеек, но она пока останется платежным средством.