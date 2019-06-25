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Монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек выводят из обращения

12:43, 25 июня 2019
Финансы
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Монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством / фото bank.gov.ua

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Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.

«Монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут выведены из обращения с 1 октября», - сказал Смолий.

По его словам, также постепенно будет выведена из обращения монета номиналом 25 копеек, но она пока останется платежным средством.

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Теги: #Нацбанк#монеты