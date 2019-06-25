Монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек выводят из обращения
12:43, 25 июня 2019Финансы
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Также постепенно будет выведена из обращения монета номиналом 25 копеек, но она пока останется платежным средством.
Монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством / фото bank.gov.ua
Национальный банк Украины с 1 октября выводит из обращения мелкие монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек.
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Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.
«Монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут выведены из обращения с 1 октября», - сказал Смолий.
По его словам, также постепенно будет выведена из обращения монета номиналом 25 копеек, но она пока останется платежным средством.
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