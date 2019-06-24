Гривня снизилась к доллару

Гривня на межбанке 24 июня снизилась к доллару на 3 копейки – до 26,17/26,19 грн/долл.

В понедельник, 24 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,17/26,19 грн/долл., что на 3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к евро находятся на уровне 29,80/29,82 грн/евро, что на 19 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на вторник, 25 июня, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,19 грн/долл., к евро – на уровне 29,84 грн/евро.