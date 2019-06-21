Гривня уходит на выходные в значительном плюсе

Нацвалюта на межбанке 20 июня укрепилась к доллару на 18 копеек – до 26,13/26,16 грн/долл.

В пятницу, 21 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,13/26,16 грн/долл., что на 18 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к евро находятся на уровне 29,59/29,63 грн/евро, что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 24 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2626.6416 (21 июня – 2637.5876)

100 EUR – 2972.3076 (21 июня – 2982.3203)