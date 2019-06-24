В Украине подорожает изготовление ID-карт и загранпаспортов: на сколько и когда

Стоимость оформления документов с бесконтактным электронным носителем вырастет на 30%.

Стоимость предоставления административных услуг в сфере миграции вырастет с 1 июля не более чем на 30%. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной миграционной службы Украины.

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Согласно сообщению, 1 июля 2019 вступает в силу постановление Кабинета Министров Украины, согласно которому приняты новые суммы стоимости административных услуг в сфере миграции.

«В частности, согласно внесенным изменениям, с 1.07.2019 года стоимость оформления документов с бесконтактным электронным носителем вырастет не более чем на 30%. Такими документами являются паспорт гражданина Украины (ID-карта), паспорт гражданина Украины для выезда за границу, биометрические удостоверения для иностранцев - на временное и постоянное проживание. В то же время, изменится и стоимость бланков документов с бесконтактным электронным носителем», - говорится в сообщении.

Так, стоимость повторного получения паспорта гражданина Украины (ID-карта) будет составлять 345 грн (до 20 рабочих дней), тогда как ранее данный тариф был 279 грн. Повторное получение паспорта сроком до 10 рабочих дней будет стоить 471 грн. Паспорт гражданина Украины для выезда за границу (получение до 20 рабочих дней) будет стоить 682 грн, ранее услуга стоила 557,32.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября 2016 года все граждане Украины могут оформить внутренний паспорт в виде ID-карты со встроенным бесконтактным электронным чипом, на который записаны персональные и биометрические данные, включая прописку и семейное положение. Увеличение стоимости оформления документов с момента введения ID-карты (1.11.2016) происходит впервые.