Баланс недели: Кабмин «заморозил» электротарифы для населения и обязал «Нафтогаз» снизить цены на газ, а Нацбанк сохранил учетную ставку

На уходящей неделе глава правительства Владимир Гройсман вновь вспомнил о своем длящемся не первый год конфликте с Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины». На этот раз он назвал ее «ненасытным монополистом» и поручил уже в июне снизить цены на газ для населения на 800-900 гривен за тысячу кубометров.

«НАК «Нафтогаз» утвердил цены, которые выше рыночных, на июнь. Это же они планируют сделать на июль. Это недопустимо, я подчеркиваю. Поэтому мы разработали еще один нормативный документ, который не даст возможности «Нафтогазу» злоупотреблять своим монопольным положением, а они монополисты, хотел еще одно слово добавить – ненасытные. Я подчеркиваю, что мы должны привести их в чувство», - сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства.

По его словам, цены на газ на мировых рынках существенно упали, что привело к снижению стоимости газа и для украинских промышленных потребителей. В то же время, цены для населения остались на прежнем высоком уровне - в некоторых регионах они достигают 8800 гривен за тысячу кубометров. В связи с этим, правительство обязало «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения до менее восьми тысяч гривен за тысячу кубометров.

В «Нафтогазе» же заявили, что компания уже снизила оптовую цену на газ в соответствии с динамикой цен на рынке.

«В зависимости от тарифа облгазов, конечная розничная цена для бытовых потребителей в июле составит от 7,6 до 8,2 гривен за кубометр газа», - сообщила пресс-служба НАК.

При этом в компании напомнили, что правила работы рынка определяет Кабинет министров и, как единственный акционер, выдвигает требования к работе «Нафтогаза», однако эти требования иногда противоречат друг другу.

О том, насколько справедливым является ценообразование на рынке, общественность сможет узнать уже в ближайшее время, так как правительство обратилось в Счетную палату, Антимонопольный комитет, Государственную фискальную службу, Государственную аудиторскую службу, чтобы они создали совместную группу для проверки механизма формирования «Нафтогазом» цены на газ для населения.

Фиксация электротарифов для населения

На уходящей неделе правительство приняло ряд важных решений для запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года.

Так, Кабмин принял постановление, которым возложил специальные обязательства по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании «Энергоатом», «Укргидроэнерго», а также на «Укрэнерго» и облэнерго.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, это решение позволит не поднимать цены на электроэнергию для населения в условиях нового рынка.

«Принятие закона о специальных обязательствах гарантирует не поднятие цен для населения в рыночных условиях. Цены для населения остаются в тех границах, которые были до введения рынка», - сказал Насалик.

Также он отметил, что цена на электрическую энергию для промышленности, при запуске нового рынка, может вырасти лишь на 5-6%.

По словам министра, начиная с апреля, в Украине работают тестовые платформы по торговле электроэнергией, которые позволяют прогнозировать изменение цен после запуска рынка.

«Мы на сегодня можем прогнозировать, какие цены будут с 1 июля 2019 года. Я должен сказать, что мы оптимистично относимся к запуску рынка электрической энергии в Украине», - подчеркнул он.

Однако, представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус не разделил оптимизм профильного ведомства. Он отметил, что, согласно данным Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в случае принятия правительственного варианта постановления о специальных обязательствах цены на электроэнергию для не бытовых потребителей вырастут на 40-50%, что негативно скажется на национальной экономике. А запуск рынка электроэнергии может привести к появлению новых коррупционных схем.

«Запуск этого рынка, когда произойдет скачок цены, образуются две очень разные цены: для населения на уровне одной гривни, для промышленности - на уровне более трех гривен. На этом можно делать большие коррупционные схемы», - сказал он.

Свою оценку роста цен на электроэнергию после запуска рынка дал и Национальный банк. По словам заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба, с июля цены на электроэнергию в Украине могут вырасти на 25%, но это не окажет значительного влияния на уровень инфляции в стране.

Сдерживание инфляции

Другим важным экономическим событием уходящей недели стало решение Национального банка сохранить учетную ставку на прежнем уровне - 17,5% годовых, и это после того, как в апреле регулятор снизил ее впервые за последние два года.

По данным НБУ, это необходимо для предупреждения инфляционных рисков, которые усилились с момента принятия апрельского решения о снижении ставки на 0,5 процентных пунктов.

Регулятор отметил, что последние два месяца инфляция в Украине превышала прогноз. Также продолжал стремительно расти внутренний спрос из-за высоких темпов повышения зарплат.

Кроме того, в последние недели усилилась волатильность на финансовых рынках вследствие спекуляций на тему внешнего государственного долга Украины, дальнейшей финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда и хода судебных процессов.

В НБУ отметили, что существенными остаются и другие риски, среди которых: политическая неопределенность в период выборов, рецессия мировой экономики и снижение цен на сырьевых рынках, сохранение геополитического напряжения, неопределенность относительно объемов транзита газа через Украину с 2020 года.

«Правление Национального банка по-прежнему предполагает, что цикл смягчения монетарной политики может продолжиться при условии ослабления инфляционных рисков и устойчивого улучшения инфляционных ожиданий», - прокомментировали ситуацию в НБУ.

Стоит отметить, что ключевой целью Нацбанка является снижение инфляции до 5% по итогам 2020 года. В текущем году НБУ прогнозирует замедление инфляции до 6,3%.

Сдержанный оптимизм вызывают новости с валютного рынка, где гривне удалось переломить тренд падения.

Национальная валюта в последние дни мая начала стремительно дешеветь и впервые за несколько месяцев преодолела психологическую отметку в 27 гривен за доллар. При этом уже к концу недели гривня отыграла свои позиции, укрепившись к доллару почти на 50 копеек.

Следующая неделя обещает быть не менее насыщенной важными экономическими событиями. Так, Государственная служба статистики отчитается об уровне инфляции в мае, правительство продолжит принимать важные для государства экономические решения, а народные депутаты будут работать в комитетах, готовясь к предстоящим выборам.

Игорь Орел