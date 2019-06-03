Украина может претендовать на новую программу с МВФ уже осенью - Нацбанк

Летом Украине предстоит выплата внешних долгов на $1,8 миллиарда, в сентябре – еще $1,7 миллиарда, а также в июле-августе ожидается выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ на эквивалент $1 миллиарда.

Украина может претендовать на подписание новой программы с Международным валютным фондом не ранее конца сентября - начала октября, считает глава совета Национального банка Богдан Данилишин.

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"Работа над новой программой может занять в лучшем случае пару месяцев. Учтем и то, что представители Фонда для ее обсуждения приедут не ранее формирования нового правительства по итогам парламентских выборов. Получается, раньше сентября представителей МВФ ждать не придется, поэтому подписания документов стоит ожидать не ранее конца сентября - начала октября", - написал Данилишин на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, не стоит рассчитывать на быстрое предоставление кредитных траншей сразу после подписания программы.

Данилишин напомнил, что летом Украине предстоит выплата внешних долгов на 1,8 миллиарда долларов, в сентябре – еще 1,7 миллиарда долларов, а также в июле-августе ожидается выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ, купленных в январе-апреле, примерно на эквивалент 1 миллиарда долларов.

Кроме того, он напомнил, что к началу отопительного сезона - до октября - Украине необходимо закачать в подземные газохранилища 15-16 миллиардов кубометров газа, для чего в ближайшие четыре месяца понадобится около 2,5 миллиарда долларов.

"Справимся? Справимся. Но в немалой степени за счет заимствований правительства, в отдельных случаях - международных резервов НБУ, которые уже по итогам мая снизятся из-за выплат по госдолгу", - добавил Данилишин.

По его словам, ощутимое снижение международных резервов может послужить психологическим сигналом участникам валютного рынка.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ работала в Украине с целью оценки выполнения условий для предоставления нашей стране очередного транша кредита на 1,3 миллиарда долларов в рамках действующей программы stand-by и изучения вопроса об ответственности за незаконное обогащение, в феврале отмененной решением Конституционного суда Украины.

Накануне приезда миссии президент Украины Владимир Зеленский инициировал внеочередные парламентские выборы 21 июля и предложил действующему составу правительства подать в отставку.

По итогам майской миссии в МВФ заявили, что Фонд возобновит переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Украиной после выборов в Верховную Раду и определения новым Кабинетом министров приоритетов своей политики.