Принадлежащая китайцам «Восход Солар» полностью погасила кредит перед государственным «Укргазбанком»

Китайская СНБМ опровергла обвинения компании Павла Фукса - кредит перед «Укргазбанком» полностью погашен.

Входящее в структуру китайской государственной корпорации CNBM ООО «Восход Солар», которое управляет солнечной электростанцией в Николаевской области, полностью досрочно погасило кредит перед государственным «Укргазбанком». Об этом заявил Гендиректор CNBM New Energy Engineering Юнчжи Чен в интервью «Украинским новостям».

«Нами было принято решение о досрочном погашении кредита ООО «Восход Солар» перед Укргазбанком, что и было сделано в апреле месяце. В настоящий момент кредит полностью погашен», - отметил он.

Таким образом глава CNBM New Energy Engineering прокомментировал ранее появившиеся в СМИ заявления о том, что «Восход Солар» якобы нанесла ущерб государственному банку. Более того, на основании таких же обвинений правоохранительные органы получали в суде разрешения на арест активов компании по ходатайству ФК «Веста», несмотря на то, что сам банк о таком ущербе в правоохранительные органы не заявлял.

В частности, речь шла о том, что «Восход Солар» якобы использовал залоговое имущество по кредитной линии в «Актив-Банке» для привлечения нового кредита в государственном «Укргазбанке».

«Это не соответствует действительности, и это легко проверить, просто изучив залоговые документы в Актив-Банке и Укргазбанке. Переданы в залог разные модули, которые произведены разными производителями, с разными балансовыми номерами, которые абсолютно раздельно учитываются на балансе предприятия. Банковские документы нельзя прочитать двусмысленно», - отмечает Юнджи Чен.

Таким образом, по его словам, заявления об ущербе государственному банку – «откровенная заведомая ложь и клевета», которые используются оппонентами компании для введения в заблуждение правоохранительных органов и судебной системы. В тексте интервью также опубликована копия справки банка о погашении кредита.

Также Юнджи Чен прокомментировал и распространенную некоторыми СМИ информацию о якобы подготовке ООО «Восход Солар» к банкротству. «Против «Восход Солар» подали в суд несколько кредиторов с целью взыскать задолженность перед ними. Причиной, насколько я знаю, является арест наших счетов и блокировка деятельности. … Наша группа в Украине имеет задолженность перед банками более 250 млн. евро и вся она обслуживается и погашается в срок. Единственным условием погашения долгов является их понятная природа и причины возникновения. А не так как в случае с Актив-Банком и ФК Веста – тот долг был погашен за счет депозита – именно поэтому наша позиция является четкой и неизменной в этом вопросе», - отметил он.

Напомним, ранее CNBM обвинила Нацполицию и СБУ в рейдерской атаке на ее активы в Украине, в частности, в попытке физического блокирования работы электростанции в Николаевской области. СМИ связывают действия силовиков, а также решения судов вокруг этого дела с интересами предпринимателя российского происхождения Павла Фукса.