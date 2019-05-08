Кабмин назначил Верланова главой налоговой службы

Премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что перед новым руководителем налоговой службы стоит задача организовать открытую и прозрачную структуру ведомства, которая будет "доброжелательна к бизнесу".

Кабинет министров Украины назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы Украины (ГНС).

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Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

«Сергей Алексеевич, налоговая служба требует прозрачности, открытости, как и государственная таможенная служба, по которой пока нам заблокировали результат конкурса в судах, но мы тоже победим. Задание перед вами стоит: организовать открытую, прозрачную службу и доброжелательную к бизнесу. Поддержим нашего коллегу, замминистра финансов. Спасибо», - отметил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания.

Справка УНИАН. В декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Согласно Меморандуму по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, процесс реорганизации ГФС планировалось завершить к концу апреля текущего года.

Однако 17 апреля Окружной административный суд Киева по иску народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Антонищака приостановил конкурс по отбору руководителя таможенной службы и запретил Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы проводить данный конкурс.

До этого конкурсная комиссия успела завершить один из этапов конкурса, отобрав кандидатов на пост руководителей таможенной и налоговой служб, претендентами на пост последней, в частности, стали заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов, исполнительный директор "Стандарт-аудит" Дмитрий Алексеенко и заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

Поскольку конкурс по отбору главы таможенной службы заблокирован через суд, комиссия провела финальный отбор кандидатов на пост главы налоговой, в ходе которого победу одержал Верланов, кандидатуру которого комиссия рекомендовала правительству утвердить в данной должности.