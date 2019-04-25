Суд отказался разблокировать конкурс на пост главы таможенной службы

Как сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова, правительство намерено апеллировать и бороться дальше за создание прозрачной и профессиональной таможни.

Судья Окружного административного суда Киева отказал в обжаловании решения столичного админсуда о приостановке конкурса по отбору руководителя Государственной таможенной службы.

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Об этом сообщила на своей странице в сети Facebook министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Судья админсуда сегодня отказал в отмене постановления в обеспечении иска относительно запрета конкурса на председателя таможни. Таким образом, пока конкурс остается приостановленным в соответствии с решением комиссии. Будем апеллировать и бороться дальше за создание прозрачной и профессиональной таможни", - сообщила Маркарова.

Справка УНИАН. В декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Согласно Меморандуму по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, процесс реорганизации ГФС планируется завершить к концу апреля текущего года.

Однако 17 апреля Окружной административный суд Киева по иску народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Антонищака приостановил конкурс по отбору руководителя Государственной таможенной службы и запретил Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы проводить данный конкурс.

До этого конкурсная комиссия успела завершить один из этапов конкурса, отобрав кандидатов на пост руководителей налоговой и таможенной служб, претендентами на пост последней, в частности, стали проректор Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш, первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефедов и руководитель общественной организации "Центр развития цифровой экономики" Андрей Саварец.

Поскольку конкурс по отбору главы таможенной службы заблокирован через суд, комиссия провела финальный отбор кандидатов на пост главы налоговой, в ходе которого победу одержал замминистра финансов Сергей Верланов, кандидатуру которого комиссия рекомендовала правительству утвердить в данной должности.