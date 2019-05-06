Рост экономики Украины замедлился до 2,4%

В НБУ напомнили о сохранении прогнозов по росту реального ВВП Украины в 2019 году на 2,5%, а также на 2020 и 2021 годы - на 2,9% и на 3,7% соответственно.

Рост ВВП Украины в первом квартале 2019 года замедлился до 2,4% в годовом выражении после ускорения до 3,5% в четвертом квартале 2018 года.

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Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на оценки регулятора.

Отмечается, что замедление по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено ожидаемым сокращением позитивного вклада сельского хозяйства, так как эффект рекордного урожая зерновых и масличных культур в 2018 году себя исчерпал.

"Несмотря на улучшение результатов животноводства в январе-марте 2019 года, вклад сельского хозяйства в рост ВВП хотя и остался положительным, однако был небольшим", - отметили в НБУ.

В НБУ напомнили о сохранении прогнозов по росту реального ВВП Украины в 2019 году на 2,5%, а также на 2020 и 2021 годы - на 2,9% и на 3,7%, соответственно.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики Украины, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет.

Инфляция в Украине в 2018 году замедлилась до 9,8% с 13,7% годом ранее, или до пятилетнего минимума.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозируют рост экономики Украины в текущем году на 2,7% при инфляции 7,3%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%, а рост потребительских цен – до 7,2%.