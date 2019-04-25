НБУ сохранил прогнозы роста экономики Украины и инфляции

Прогнозы на 2020 и 2021 годы также остались неизменными.

Национальный банк сохранил прогнозы по росту реального ВВП Украины в 2019 году на 2,5% и инфляции на конец года в 6,3%.

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Как говорится в материалах НБУ, прогнозы на 2020 и 2021 годы также остались неизменными: в 2020 году ожидается рост экономики на 2,9% при инфляции 5%, в 2021 году - рост ВВП на 3,7% при инфляции 5%.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики Украины, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет.

Инфляция в Украине в 2018 году замедлилась до 9,8% с 13,7% годом ранее, или до пятилетнего минимума.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозируют рост экономики Украины в текущем году на 2,7% при инфляции 7,3%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%, а рост потребительских цен – до 7,2%.