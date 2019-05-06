НБУ определил победителей первого этапа конкурса "Лучшая монета года" (фото)

Больше всего голосов получили монеты "100-летие выпуска первых почтовых марок Украины", набор монет "К 100-летию Национальной академии наук Украины", "Копание картошки".

Национальный банк Украины определил победителей первого этапа ежегодного конкурса "Лучшая монета года Украины".

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Как сообщается на сайте НБУ, наибольшее количество голосов в номинации "лучшая монета" получили монеты "100-летие выпуска первых почтовых марок Украины", набор монет "К 100-летию Национальной академии наук Украины», "Копание картошки".

В номинации "лучшее раскрытие темы" наибольшее количество голосов у набора монет "К 100-летию Национальной академии наук Украины", "Любомир Гузар", "К новогодним праздникам".

В НБУ напомнили, что первый этап конкурса проходил с 1 февраля по 1 апреля 2019 года, и в ходе этого этапа более четырех тысяч человек проголосовали путем заполнения анкет в зданиях регулятора, банков-дистрибьюторов, через Ассоциацию нумизматов и по электронной почте.

Также сообщается, что вскоре состоится второй этап конкурса, во время которого члены специально созданной комиссии тайным голосованием определят лучшую монету 2018 года.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2018 году реализовал на внутреннем рынке почти 3,1 миллиона штук монет, что в 2,5 раза больше показателя 2017 года.