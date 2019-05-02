В ближайшую неделю в Украине подешевеет доллар - эксперт

Аналитик прогнозирует укрепление курса гривни.

Старший аналитик компании Альпари Вадим Иосуб спрогнозировал, что в Украине на следующей неделе, 6-12 мая, курс доллара к гривне может существенно снизиться и составить 26,4 гривни за один "бакс".

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Об этом сообщает Главред.

"На протяжении ближайшей недели в банках один доллар будет стоить около 26,4/26,6 гривни", - сообщил эксперт.

По словам собеседника, через неделю доллар на межбанке может торговаться около 26,5 гривни.

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне…", - отметил аналитик.

На пятницу, 3 мая, Национальный банк установил курс доллара к гривне на уровне 2655,7242 гривни.

По данным компании Укрдилинг, в четверг на межбанке торги по доллару начались в диапазоне 26,4500-26,5000 гривни.