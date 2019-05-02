В пятницу в Украине подорожает валюта: курсы от Нацбанка
18:18, 02 мая 2019Финансы
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Официальный курс НБУ на 3 мая: 100 USD – 2655,7242 гривни; 100 EUR – 2977,5980 гривни.
Иллюстрация / REUTERS
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2655,7242 (2 мая – 2649,2737)
100 EUR – 2977,5980 (2 мая – 2949,4364)
Как сообщает УНИАН, сегодня, 2 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,58/26,62 гривни/доллар, что на 20 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,73/29,77 гривни/евро, что на 30 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
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