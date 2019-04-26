После выходных в Украине подешевеет валюта

Официальный курс НБУ на 2 мая: 100 USD – 2649,2737 гривни; 100 EUR – 2949,4364 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеНацбанк впервые за два года снижает учетную ставку

100 USD США – 2649,2737 (26 апреля – 2661,9328 )

100 EUR – 2949,4364 (26 апреля – 2960,8679)

Как сообщает УНИАН, сегодня, 26 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,37/26,42 гривни/доллар, что на 20 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,42/29,47 гривни/евро, что на 19 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на четверг, 2 мая, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,49 гривни/доллар, к евро – на уровне 29,49 гривни/евро.

Учитывая установленный официальный курс, с начала апреля гривня укрепилась к доллару США на 1,3%, к евро – на 1,2%.