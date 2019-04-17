Украинский бизнес дал прогноз по курсу гривни

42% респондентов ожидают, что обменный курс гривни в следующие 12 месяцев не превысит 29 грн/долл.

Индекс деловых ожиданий руководителей украинских предприятий в первом квартале 2019 года вырос до 119,7% со 117,3% в четвертом квартале 2018 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка со ссылкой на результаты опроса, проведенного с 4 февраля по 6 марта среди руководителей 703 предприятий в 22 регионах Украины.

По результатам опроса, большинство, или 59% респондентов, прогнозируют рост потребительских цен в Украине в следующие 12 месяцев не выше 10%, при этом влияние курсового фактора ослабляется второй квартал подряд.

42% респондентов ожидают, что обменный курс гривни в следующие 12 месяцев не превысит 29 грн/долл., а среднее значение курса через 12 месяцев ожидается на уровне 29,32 грн/долл.

Улучшения финансового состояния ожидают респонденты всех видов деятельности, кроме энерго- и водоснабжения, при этом наиболее высокие ожидания - у предприятий строительства и сельского хозяйства.

73,5% респондентов ожидают роста оплаты труда наемных работников, при этом прироста штата работников ожидают предприятия строительства, торговли, добывающей и перерабатывающей промышленности.

Важнейшим препятствием для привлечения новых кредитов большинство представителей бизнеса традиционно называют высокие ставки по кредитам (67% респондентов).

Справка УНИАН. Национальный банк Украины проводит опрос относительно деловых ожиданий бизнеса ежеквартально среди руководителей компаний, представленных по основным видам и направлениям деятельности, размерам и количеству работников во всех регионах Украины, кроме оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, а также Донецкой и Луганской областей.