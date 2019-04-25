ЕБРР хочет удвоить объем инвестиций в украинскую экономику

При этом глава украинского офиса ЕБРР отметила, что для руководства страны очень важно не предпринимать шаги, которые "могут испугать бизнес".

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует в 2019 году увеличить объем инвестиций в украинскую экономику в 2 раза, до 1 миллиарда долларов.

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Об этом в ходе форума сообщила глава украинского офиса ЕБРР Марина Петрив.

"Те 0,5 миллиарда долларов, которые мы сделали в прошлом году, на фоне общего объема инвестиций выглядят совсем неплохо. В этом году мы надеемся до двух раз увеличить этот объем, но для нас будет очень важно, чтобы не предпринимались шаги, которые могут испугать бизнес, потому что это будет означать, что нам некого будет поддержать", - сказала Петрив.

Справка УНИАН. ЕБРР работает в Украине с 1993 года и является крупнейшим международным финансовым инвестором в нашей стране.

По данным Министерства финансов Украины, Европейский банк реконструкции и развития за период сотрудничества профинансировал в Украине 410 проектов на общую сумму 13 миллиардов евро, из них 7 проектов на 1,577 миллиарда евро в государственном секторе.