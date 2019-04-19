Порошенко поручил обеспечить бесперебойную работу "ПриватБанка" и провести оценку судей

В НБУ, Минфине и Минюсте готовятся подавать апелляцию на решение суда относительно банка.

Президент Украины Петр Порошенко поручил обеспечить бесперебойную работу всех филиалов государственного "ПриватБанка" и провести оценку судей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания СНБО в связи с ситуацией, сложившейся с "ПриватБанком".

"Сегодня нашими скоординированными действиями мы должны убрать любые риски, защитить интересы людей, защитить позицию относительно стабильности национальной денежной единицы. И не допустить паники, которая может быть вызвана на рынке", - сказал Порошенко.

В свою очередь, председатель Национального банка Украины Яков Смолий выразил удивление сегодняшним решением суда. Он добавил, что "исходя из той информации, которая была озвучена на заседании суда... мы предварительно можем делать вывод, что возвращение банка предыдущим владельцам невозможно".

"Мы делаем все возможное для того, чтобы не допустить паники. И чтобы не допустить информационного влияния на стабильность банковской системы", - сказал Смолий.

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Он добавил, что НБУ обратится в Министерство юстиции и Высший совет правосудия для того, чтобы "пересмотреть" это судебное решение. "Безусловно, мы будем подавать апелляцию на решение этого суда после того, как мы получим полное решение. И будем прилагать все усилия для того, чтобы не допустить принятия решения о денационализации "ПриватБанка", - подчеркнул глава НБУ.

Министр финансов Оксана Маркарова также отметила, что не согласна с решением суда, и добавила, что поддерживает апелляцию.

Кроме того, министр юстиции Украины Павел Петренко подчеркнул, что "все решения, которые принимались по национализации банка, были законными". "Мы ожидаем мотивировочную часть, полный текст решения (суда - УНИАН) для того, чтобы дать ему надлежащую юридическую оценку и подать апелляцию", - сказал он.

Также министр высказал мнение, что Окружной административный суд выносил много "неоднозначных решений". "У меня предложение к участникам совещания - обратиться в Высшую квалификационную комиссию с просьбой, с предложением ускорить ... процесс квалификационной оценки судей первых инстанций и этого конкретного суда для того, чтобы мы получили новый суд, новый состав судей, которые пройдут квалификационную оценку и оценку на добропорядочность", - сказал Петренко.

Подытоживая совещание, Порошенко отметил, что вносит предложение Нацбанку - обеспечить бесперебойную работу всех филиалов банка, укомплектовать их наличными и не допустить сбоев в функционировании.

Минфину президент поручил проанализировать "риски и угрозы, связанные с возможным выполнением решения" суда, если оно вступит в силу, а также "просчитать возможные убытки государства".

Порошенко также поддержал предложение Петренко. "Обращаемся с просьбой ускорить квалификационные оценки, в том числе и в части добропорядочности. С привлечением, если потребуется, общественных активистов, Общественного совета добропорядочности для того, чтобы перезапустить Окружной административный суд города Киева, и, чтобы наконец он прошел судебную реформу", - сказал президент.

Кроме того, он обратился к Службе безопасности Украины и Генеральной прокуратуре Украины с просьбой оценить после завершения всех необходимых судебных процедур возможности возбуждения уголовного дела за неправосудные решения.

"Что касается общей стабильности банковской системы, я просил бы завтра провести необходимые коммуникационные шаги для того, чтобы объяснить обществу, что позиция власти - власть контролирует ситуацию, власть не допустит негативного развития событий и обеспечит необходимые шаги для сохранения стабильности", - сказал Порошенко.

Кроме того, он дал поручение МИД "обеспечить своевременное информирование наших международных партнеров, включая Европейский банк реконструкции и развития... Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк, Международный валютный фонд и представителей стран Большой семерки, представителей Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза".

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение национализировать «ПриватБанк» в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны. До национализации ключевыми акционерами банка были бизнесмен Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов.

Сегодня, 18 апреля, Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил решение 2016 года о выводе неплатежеспособного «ПриватБанка» с рынка с участием государства. Полный текст решения коллегия судей обещает огласить в течение десяти дней.

Согласно совместному заявлению Национального банка, Министерства финансов и «ПриватБанка», возвращение финучреждения его бывшим владельцам посредством отмены решения о национализации невозможно.

Также в НБУ сообщили о намерениях подать апелляцию на решение суда в установленные сроки, или в течение 30 дней с момента получения полного текста судебного решения.

Председатель правления банка Петр Крумханзл заверил, что решение суда об отмене национализации не повлияет на работу «ПриватБанка». По его словам, банк работает в обычном режиме, его ликвидность на сегодня - почти 100% и нет никаких нестандартных ситуаций, включая массовое снятие денег со счетов и лимиты на такие операции.

Международные партнеры Украины, в частности Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и посольство США выступили с заявлениями о поддержке национализации «ПриватБанка», а также о важности возмещения убытков бывшими владельцами обанкротившихся банков и о намерениях внимательно следить за событиями в этой сфере.