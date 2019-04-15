Порошенко заявил о подписании закона про банкротство

При этом президент отметил, что у него были замечания к кодексу.

Президент Украины Петр Порошенко подписал Кодекс по процедурам банкротства, который Верховная Рада приняла в октябре прошлого года.

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Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса.

"Сегодня я подписал закон о банкротстве", - заявил Порошенко.

При этом президент отметил, что у него были замечания к кодексу.