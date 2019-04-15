Порошенко заявил о подписании закона про банкротство
13:10, 15 апреля 2019Финансы
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При этом президент отметил, что у него были замечания к кодексу.
Порошенко заявил, что он подписал закон о банкротстве / фото president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко подписал Кодекс по процедурам банкротства, который Верховная Рада приняла в октябре прошлого года.
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Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса.
"Сегодня я подписал закон о банкротстве", - заявил Порошенко.
При этом президент отметил, что у него были замечания к кодексу.
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