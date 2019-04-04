Рынки спокойно воспримут победу Зеленского, но есть нюанс - эксперты

К приезду очередной миссии МВФ в мае парламенту нужно принять закон о "сплит", правительству – закончить разделение ГФС, а президенту - назначить судей антикоррупционного суда.

Ключевым фактором спокойной реакции финансовых рынков на победу на президентских выборах Владимира Зеленского станет его четкая позиция о продолжении сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, считают опрошенные УНИАН эксперты.

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В частности, специалист Dragon Capital Сергей Фурса прогнозирует в случае победы Зеленского "легкое подобие хаоса в ближайшем будущем" и промедление с выполнением действующей программы с МФВ, которая критически важна для Украины.

"Этот и следующий год у нас пиковый по долговым выплатам. Нам нужен доступ к внешнему рефинансированию, но без программы с Фондом этого доступа не будет. Выхода нет: без программы с МВФ у нас будет дефолт. А это стремительная девальвация - до 50-60 гривень за доллар. И новый виток инфляции", - отметил эксперт.

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий также считает, что международные инвесторы очень чувствительны к взаимоотношениям Украины с МВФ. При этом он отметил, что «на бумаге» экономическая программа Зеленского не противоречит условиям Фонда.

"Если в случае с Порошенко есть ясность, что программа продолжится, хоть и с традиционными задержками, то в случае с победой Зеленского ясности пока нет. Поэтому можно ожидать позитивную реакцию в случае, если экономическая риторика Зеленского или его команды будет близка к позиции МВФ", - считает он.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский считает, что в сложившихся условиях украинский парламент и правительство найдут общий язык с новым президентом, и сотрудничество с МВФ продолжится.

"Никому не захочется быть президентом страны в состоянии дефолта - придется разбираться. И поведение парламента в стиле "назло маме отморожу уши" не будет разумным, учитывая тот факт, что там много представителей бизнеса, которому это не выгодно", - говорит эксперт.

Опрошенные УНИАН банкиры не прогнозируют катаклизмов на финансовом рынке из-за победы Зеленского.

"Мы ожидаем незначительное ослабление гривни во втором полугодии. Если в Украине сохранится мир и спокойствие, то есть, не будет нарастания внешней агрессии, и состоятся демократичные выборы, оснований для беспокойства нет", - полагает глава совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек.

Старший аналитик "Райффайзен Банка Аваль" Михаил Ребрик также считает, что приход к власти нового президента не должен расшатать рынок. "Инвесторы будут присматриваться к его действиям, а потому ажиотажного притока капитала не будет. Но и масштабного бегства капиталов мы тоже не ожидаем. До парламентских выборов политическая обстановка не должна оказать сильного влияния на рынок", - прогнозирует он.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Центральной избирательной комиссии Украины, в первом туре на выборах президента Украины лидирует Владимир Зеленский, которого поддержали 30% избирателей. Во втором туре 21 апреля он будет соперничать за пост главы государства с действующим президентом Петром Порошенко, за которого проголосовали 16% избирателей.

Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 миллиарда долларов, в рамках которой наша страна получила первый транш в объеме 1,4 миллиарда долларов. Получение еще двух траншей по 1,3 миллиарда долларов ожидается по итогам пересмотра выполнения условий программы в мае и в ноябре.

К приезду очередной миссии МВФ в мае парламенту нужно принять закон о «сплит» (разделении функций Нацкомиссии по регулированию рынков финуслуг между Нацбанком и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку), правительству – закончить разделение Государственной фискальной службы, а президенту - назначить судей антикоррупционного суда.