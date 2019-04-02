Инвестбанк Morgan Stanley прогнозирует падение гривни

По прогнозу инвестбанка, до конца 2019 курс гривни снизится по отношению к доллару с сегодняшних уровней на 4 грн - до 31 грн/$.

Аналитики инвестбанка Morgan Stanley ожидают, что до конца 2019 курс гривни снизится по отношению к доллару с сегодняшних уровней на 4 грн - до 31 грн/$ и на 32,5 грн/$ к концу 2020.

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Об этом сообщает НВ Бизнес, ссылаясь на отчет Morgan Stanley.

В 2020 году аналитики Morgan Stanley ожидают, что НБУ снизит учетную ставку до 14%, а до конца этого года стоимость долгов Украины снизиться до 16%.

Аналитики американского инвестбанка предвидят снижение темпов роста ВВП до 2,7% в 2019 году и 2,6% в 2020. Дефицит текущего счета прогнозируют на уровне 4% от ВВП в 2019 и 3,6% в 2020.

«Политическая, макроэкономическая неопределенность для инвестиций, повышение тарифов на газ, высокая инфляция, сдерживающая потребление домохозяйств», - так тезисно описывается экономическая ситуация в Украине в отчете Morgan Stanley.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины за март подешевела к доллару США на 1,3% - до 27,21 грн/долл., но выросла к евро на 0,3% - до 30,57 грн/евро.

С начала года, за январь-март, гривня укрепилась к доллару на 1,7%, к евро - на 3,6%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, курс гривни к доллару на конец 2019 года составит около 30 грн/долл.