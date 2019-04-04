Зе-экономика. Как избежать рисков

Украина на пороге исторических перемен. По итогам первого тура президентских выборов главой нашего государства с высокой долей вероятности и впервые за годы независимости может стать человек, далекий от советской номенклатуры, но в той же мере далекий от политики и экономики - известный артист комического жанра Владимир Зеленский. Центральная избирательная комиссия по результатам обработки 100% протоколов о результатах голосования в первом туре заявила о поддержке Зеленского

30,2% избирателей, что почти вдвое больше, чем у действующего президента Петра Порошенко.

Первая реакция международных наблюдателей за волеизъявлением украинского народа вполне положительная. Так, миссия от ОБСЕ назвала выборы в Украине «конкурентными», Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами ENEMO – «прозрачными», а международная миссия Всемирного конгресса украинцев – «соответствующими международным стандартам проведения демократических выборов».

Негативной реакции не было и со стороны международных партнеров нашей страны. В частности, послы стран «Большой семерки» положительно оценили проведение первого тура президентских выборов в Украине, а в Европейском Союзе заявили об ожиданиях таких же свободных и справедливых выборов во втором туре, запланированном на 21 апреля.

Спокойно отреагировали на результаты первого тура и финансовые рынки.

«По гривне нормальная динамика – она укрепляется. Настроения на внешних рынках в целом хорошие. Инвесторы и партнеры Украины воспринимают эту новость пока хорошо, потому что больше всего они боялись победы Юлии Тимошенко», - прокомментировал специалист Dragon Capital Сергей Фурса в понедельник, когда гривня укрепилась к доллару на 30 копеек. Днем позже гривня сменила направление и подешевела к доллару на 20 копеек, в среду – снова сменила направление и укрепилась на 15 копеек.

К слову, в Национальном банке Украины считают, что резкие скачки курса в последние дни с президентскими выборами не связаны.

«Колебания могут быть следствием того, что убрали норму «Т+1» (предварительное резервирование гривневых средств для покупки валюты), и теперь покупатели часто выходят на рынок во второй половине дня. Также играют роль приход нерезидентов в украинские ОВГЗ, репатриация дивидендов. Есть много разных факторов», - прокомментировал УНИАН заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Иными словами, валютный рынок живет своей жизнью, не обращая особого внимания на политические баталии.

Возможно, смена политической элиты в период продолжающегося военного противостояния с российскими оккупантами и пиковых выплат перед зарубежными кредиторами – это несколько не вовремя. Но также очевидно, что столь высокий процент поддержки Зеленского в обществе возник не просто так, и этот фактор нельзя игнорировать. УНИАН пытался разобраться, действительно ли так страшен Зеленский для многострадальной украинской экономики.

Темная лошадка

Представления о том, каким президентом будет Зеленский и тем более, какой будет его экономическая политика, у общества пока нечеткие.

В своей предвыборной программе потенциальный глава государства обещает детенизацию экономики, свободу конкуренции, развитие внутреннего производства, долгосрочное кредитование и гарантии иностранным инвесторам. Предлагает внедрить «экономический паспорт украинца», по которому граждане смогут накапливать на своем счете часть от реализации государством природных благ. Планирует восстановить программу молодежного жилищного кредитования и обеспечить «достойное пенсионное обеспечение».

В дополнение к этим обещаниям советник Зеленского, в прошлом министр финансов Украины Александр Данилюк, заявил, что команда нового президента в случае победы планирует серьезную перестройку Государственной фискальной службы и создание Службы финансовых расследований с ликвидацией налоговой милиции. Также среди задач, определяющих инвестиционную привлекательность нашего государства, проведение судебной реформы, перезапуск антикоррупционной инфраструктуры и кардинальные преобразования в силовых структурах, включая Генпрокуратуру и Службу безопасности.

Как новый глава государства будет выполнять эти обещания, и кто будет работать в его команде, пока не ясно. Но как показывает новейшая история Украины, наобещать в период предвыборной кампании можно все что угодно, и гораздо важнее выполнить обещанное. Меж тем, эксперты предупреждают о некоторых рисках, сопутствующих возможной смене политической элиты в стране.

Экономические вызовы

Сергей Фурса считает, что победа Зеленского на президентских выборах без стабильной поддержки в парламенте может обернуться проблемами с ключевым кредитором Украины - Международным валютным фондом.

«Для продолжения сотрудничества с МВФ нужно выполнять программу, а для этого президент должен проталкивать необходимые законы через парламент. Учитывая, что в случае победы Зеленского мы увидим легкое подобие хаоса в ближайшем будущем, реализация каких-то непопулярных шагов маловероятна. Соответственно, выполнение действующей программы с МФВ может быть очень пассивным», - прогнозирует он.

Эксперт считает, что рынки этого пока не поняли и потому демонстрируют позитивную динамику, но при подтверждении опасений эта динамика может стать диаметрально противоположной. При этом Фурса подчеркнул, что Украине критически важно продолжать сотрудничество с МВФ.

«Этот и следующий год у нас пиковый по долговым выплатам. Нам нужен доступ к внешнему рефинансированию, но без программы с Фондом этого доступа не будет. Выхода нет: без программы с МВФ у нас будет дефолт. А это стремительная девальвация - до 50-60 гривен за доллар. И новый виток инфляции», - отметил он.

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий также считает, что международные инвесторы очень чувствительны к взаимоотношениям Украины с МВФ. При этом, наиболее далекой от программы с Фондом среди участников первого тура выборов эксперт назвал программу Юлии Тимошенко.

«Именно поэтому мы увидели позитивную реакцию международного ринка капиталов на результаты первого тура президентских выборов - в понедельник процентные ставки по всем правительственным еврооблигациям упали на 0,15%», - пояснил он.

Паращий отметил, что «на бумаге» экономическая программа Зеленского не противоречит условиям Фонда, но действующий президент является более предсказуемым для международных партнеров.

«Если в случае с Порошенко есть ясность, что программа продолжится, хоть и с традиционными задержками, то в случае с победой Зеленского ясности пока нет. Поэтому можно ожидать позитивную реакцию в случае, если экономическая риторика Зеленского или его команды будет близка к позиции МВФ», - добавил эксперт.

Вопреки неопределенности, Паращий прогнозирует, что Украина получит очередной транш кредита по действующей программе с Фондом этим летом, предупреждая, что ключевую роль в этом процессе будет играть уже втянутый в свою избирательную кампанию парламент. То есть, теперь экономическая стабильность нашей страны зависит от готовности депутатов принимать предусмотренные программой с МВФ законы и сотрудничать с новым президентом.

Найти общий язык

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский считает, что в сложившихся условиях украинский парламент и правительство найдут общий язык с новым президентом, и сотрудничество с ключевым кредитором продолжится.

«Технически никаких преград для этого нет. И когда программа с МВФ прописывалась, было известно о предстоящих президентских и парламентских выборах. – пояснил эксперт. – В Украине есть действующее правительство. Если Зеленский становится президентом, он принимает на себя определенную ответственность. Никому не захочется быть президентом страны в состоянии дефолта - придется разбираться. И поведение парламента в стиле «назло маме отморожу уши» не будет разумным, учитывая тот факт, что там много представителей бизнеса, которому это не выгодно».

Вышлинский напомнил, что к приезду очередной миссии МВФ в мае парламенту нужно принять закон о «сплите» (разделение функций Нацкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг между Национальным банком и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку), а правительству – закончить разделение Государственной фискальной службы на налоговую и таможенную службы. По его мнению, при четком выполнении условий текущего меморандума с МВФ недавнее скандальное решение Конституционного суда Украины об отмене ответственности за незаконное обогащение, введенной в рамках предыдущей программы с Фондом, не будет препятствием для реализации текущей программы.

Что касается выполнения обязательств перед МВФ, зависящих именно от президента, то все эксперты, включая Фурсу, Паращия и Вышлинского, высказали ожидания, что Порошенко подгонит свои «хвосты» до второго тура президентских выборов. В частности, назначит судей антикоррупционного суда, что согласно меморандуму с Фондом должно быть сделано до конца апреля.

Робкий оптимизм

Прогнозы украинских банкиров в отношении развития событий на финансовом рынке также вполне оптимистичны.

«Мы не предусматриваем в своих макроэкономических прогнозах каких-то особых катаклизмов на финансовом рынке. Традиционно в первом полугодии происходит укрепление гривни. Мы ожидаем незначительное ослабление гривни во втором полугодии. Если в Украине сохранится мир и спокойствие, то есть, не будет нарастания внешней агрессии, и состоятся демократичные выборы, оснований для беспокойства нет», - полагает глава совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек.

Старший аналитик «Райффайзен Банка Аваль» Михаил Ребрик также считает, что приход к власти нового президента по результатам выборов сам по себе не должен расшатать рынок.

«Инвесторы будут присматриваться к его действиям, а потому ажиотажного притока капитала не будет. Но и масштабного бегства капиталов мы тоже не ожидаем. До парламентских выборов политическая обстановка не должна оказать сильного влияния на рынок», - прогнозирует он.

В завершение стоит напомнить, что согласно Конституции, Украина – парламентско-президентская республика. Попытки сосредоточить всю власть в одних руках и возглавить коррупционные схемы вместо их ликвидации в нашей стране заканчиваются «холодным душем» от электората или же революциями в особо запущенных случаях. Каким президентом будет Зеленский, станет ясно только в случае его победы. С выбором избирателей надо считаться. Таков закон демократии.

Ольга Гордиенко