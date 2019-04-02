Минфин одолжил еще 10 миллиардов гривень на внутреннем рынке

Министерство на ОВГЗ-аукционе привлекло в госбюджет 7 млрд грн и 122 млн долл.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 6,772 млрд грн и 122 млн долл.

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Как сообщается на сайте министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 105, 189, 364 и 546 дней со средневзвешенной доходностью 19,5%, 19%, 18,5% и 18,25% годовых, соответственно.

Средства в долларах привлечены на 120 и 365 дней с доходностями 6,5% и 7,25% годовых, соответственно.

Также сообщается, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 10,089 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов на аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма в январе-феврале 2019 года привлекло в госбюджет 34,752 млрд грн, 886 млн долл. и 33 млн евро.