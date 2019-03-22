Продажи объектов большой приватизации начнутся в середине года – Минэкономразвития

Успешные конкурсы ожидаются по тем объектам, по которым в судах сейчас не обжалуются результаты конкурсов по выбору инвестиционных советников.

Фонд государственного имущества Украины ожидает, что первые продажи объектов большой приватизации состоятся в середине текущего года.

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Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Он обратил внимание, что успешные конкурсы ожидаются по тем объектам, по которым в судах сейчас не обжалуются результаты конкурсов по выбору инвестиционных советников.

"У нас есть несколько компаний, по которым, к счастью, не обжалуется, и там процесс подготовки идет достаточно живо, и Фонд государственного имущества обещает где-то в средине года выйти на результативные конкурсы", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 30 июля прошлого года конкурсная комиссия Фонда государственного имущества Украины выбрала инвестиционных советников для подготовки к приватизации первых шести госкомпаний, в том числе - для ЧАО "Индар". В этом конкурсе компания "Грант Торнтон" заняла второе место. После проигрыша в конкурсе компания публично и безосновательно обвинила конкурсную комиссию в нарушении закона и решила обжаловать результаты отбора инвестиционных советников.

Кабинет министров Украины планирует в 2019 году получить от приватизации 17,1 миллиарда гривень - такая сумма заложена в Госбюджете на этот год. Государственный бюджет на 2018 год предусматривал 21,3 миллиарда гривень поступлений от приватизации, однако в итоге эта сумма составила менее 300 миллионов гривень.