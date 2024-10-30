Отмечается, что стоимость "голубого топлива" уже значительно снижается.

Цены на природный газ в Европе пошли вниз. Фьючерсы на "голубое топливо" упали на 2,7%.

Издание Bloomberg пишет, что фьючерсы могут упасть почти вдвое с текущих уровней, если на рынок будет и дальше поступать больше российского газа, чем ожидается.

Согласно базовому сценарию Goldman, поступление российского топлива через украинские трубопроводы прекратится, как только срок действия транзитного соглашения между странами истечет в конце этого года, говорится в записке аналитика Саманты Дарт.

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"Любое отклонение от статус-кво будет означать рост российских поставок", - написала она.

Рынок уже отреагировал на новости о возможной сделке в сентябре, когда цены временно упали на 9,1% после сообщения СМИ о переговорах по поставкам азербайджанского газа по украинской ГТС. Соглашение так и не было достигнуто.

Цены также могут упасть, если Россия получит возможность поставлять ограниченные объемы сжиженного природного газа с "Арктик СПГ 2", против которого США ввели санкции, говорит Дарт. Любой из этих сценариев может привести к снижению цен на газ до 20 евро за мегаватт-час, добавила она, что сделает его конкурентоспособным по сравнению с бурым углем при производстве электроэнергии.

Европейские газовые хранилища заполнены на 95%, а потребности в отоплении сдерживаются погодой. Высокий уровень возобновляемой генерации также способствует снижению потребления газа, а импорт СПГ ниже прошлогоднего уровня.

Военные действия на Ближнем Востоке ослабли, что понизило цены на этой неделе, но трейдеры в состоянии повышенной готовности к возможным перебоям.

Голландские фьючерсы, являющиеся эталоном европейского газа, торговались на 2,3% ниже, по 41,90 евро за мегаватт-час.

Транзит российского газа через Украину - последние новости

Украина может нанести сокрушительный удар по экономике РФ, отказавшись от транзита российского газа через в ЕС. По мнению аналитиков, такой шаг серьезно ударит по российскому газовому монополисту "Газпром", из-за чего компания, как и бюджет РФ, потеряет миллиарды.

Позже в СМИ появилась информация, что Владимир Путин намекнул, что транзита российского газа через территорию Украины в 2025 году может не быть.

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