Народные депутаты Украины должны усовершенствовать законопроект №12283 таким образом, чтобы его положения по земельным вопросам не блокировали строительство новых электростанций зеленой энергетики. Об этом сообщила Ольга Савченко, партнер юридической компании

По ее словам, сейчас законодательство претерпело изменения и ухудшило возможности выделения земельных площадей под объекты энергетики.

"Если генеральными планами или местными планами не предусмотрено строительство на определенном участке непосредственно объекта ветроэнергетики и на самом деле любого объекта генерации, то мы построить его в конце концов не можем", - сказала Савченко.

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"С точки зрения затрат, времени, средств это очень долгий процесс и абсолютно нерентабельный", - добавила она.

Адвокат рассказала, что законопроект №12283, подготовленный ко второму чтению в парламенте, имеет некоторые недостатки и для решения проблемы инвесторов в зеленую энергетику там должны быть внесены очень точечные изменения.

"Наиболее комичное и трагическое в этой ситуации, что на самом деле это вопрос изменения в одной формулировке в одном из предложений законодательных. И мы, соответственно, будем иметь возможность работать и строить новые объекты в рамках текущего регулирования, в соответствии с законом", - подчеркнула Савченко.

Ранее инвесторы в возобновляемую энергетику заявляли, что в Украине возникла угроза остановки реализации новых проектов зеленой энергетики из-за проблемы невозможности изменения целевого назначения земельных участков, где такие проекты планировали строиться.

Инвесторы отмечают, что доработка законопроекта разблокирует возможность изменения целевого назначения земельных участков и запуск новых проектов ВИЭ. А это, в свою очередь, позволит построить 4-6 ГВт новых "зеленых" мощностей в ближайшие 3 года.