Компенсации из бюджета по "зеленому" тарифу за 10 лет составят от 10 до 20 миллиардов долларов.

Размер компенсации из государственного бюджета по "зеленому" тарифу инвесторам в возобновляемые источники энергии в Украине составит от 10 до 20 миллиардов долларов до 2029 года.

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Об этом заявил и. о. министра энергетики Украины Юрий Витренко во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030.

"Если посмотреть на разницу между "зеленым" тарифом и рыночной ценой и умножить это на консервативные оценки производства из возобновляемых источников, и умножить это на срок действий "зеленого" тарифа до 2029 года, то размер компенсации из государственного бюджета инвесторам в "зеленую" энергетику будет составлять от 10 до 20 миллиардов долларов", – сказал Витренко.

По его словам, для Украины такая значительная сумма является проблемой.

Что этому предшествовало

По итогам прошлого года общая мощность возобновляемой электроэнергетики выросла на 22% и достигла 8,5 ГВт.

В 2020 году 1,2 миллиарда евро было инвестировано в 1,6 ГВт новых генерирующих мощностей электроэнергии из возобновляемых источников.

В 2019 году инвестиции составили 3,7 миллиарда долларов, что позволило построить дополнительно 4,5 ГВт мощностей.

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Автор: Игорь Орел