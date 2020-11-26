Сводный бюджет Украины за указанный период выполнен с дефицитом 89 миллиардов гривень.

Государственный бюджет Украины за январь-октябрь 2020 года выполнен с дефицитом в размере 112,2 миллиарда гривень, что почти в 4 раза превышает дефицит за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины.

В прошлом году, до начала коронакризиса, дефицит госбюджета в январе-октябре, по данным Госказначейства, составлял 30,3 миллиарда гривень.

Согласно сообщению, сводный бюджет Украины в январе-октябре этого года выполнен с дефицитом 89,4 миллиарда гривень против дефицита в 643,1 миллиона гривень за аналогичный период 2019 года.

Что этому предшествовало

В апреле Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, необходимые для борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, и предполагающие повышение бюджетного дефицита втрое – до 298 миллиардов гривень.

После внесения изменений доходы госбюджета составят 975,8 миллиарда гривень, расходы - 1,266 триллиона гривень, предельный объем дефицита - 298,4 миллиарда гривень, объем государственного долга - 2,387 триллиона гривень.

Объем Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 составил 64,7 миллиарда гривень.

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Автор: Екатерина Жирий