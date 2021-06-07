Зеленский выразил готовность встретиться с президентом США Джо Байденом до его переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был удивлен решением властей США по санкциям против строительства «Северного потока-2».

Зеленский отметил, что узнал об этом из СМИ, а не от представителей Вашингтона. Об этом он заявил в интервью Axios.

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Он выразил готовность встретиться с президентом США Джо Байденом до его переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«К сожалению, это точно не направлено на поддержку Украины. Поэтому я сказал, что действительно был удивлен. Я в самом деле думал, что касается "Северного потока-2", что США, скажем так, оставались последним оплотом», - сказал Зеленский. По его мнению, только США способны остановить строительство газопровода.

Президент Украины рассказал, что получил «прямые сигналы» по поводу «Северного потока-2» в ходе телефонных переговоров с Байденом. Он добавил, что эксперты считают Джо Байдена президентом, который хорошо разбирается в украинских вопросах. «Вот почему, опять же, мы были очень неприятно удивлены», - добавил он.

«Я несколько раз использовал слово "удивлен", потому что я действительно был удивлен несколько раз. Помимо решения США, вторым сюрпризом было то, что я действительно узнал об этом через прессу», - сказал Зеленский. Президент Украины назвал «Северный поток-2» «настоящим оружием в руках РФ». И он не ожидал, что «пули к этому оружию могут быть предоставлены такой великой страной, как США». По мнению Зеленского, решение Вашингтона может ослабить доверие украинцев к США.

Зеленский считает, что Джо Байден совершит ошибку, если не проконсультируется с ним перед переговорами с Владимиром Путиным. «Понимаю, что из-за имеющихся у Байдена планов и его жесткого графика, это может не произойти, но выбор остается только за ним», - добавил он. По его мнению, «какой-то контакт» между ним и Джо Байденом «в той или иной форме, вполне возможен».

История газопровода

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года наряду с уже существующим "Северным потоком-1".

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода.

7 января 2021 года в Германии учредили фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте по сооружению газопровода или планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

14 марта вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европе не нужен газопровод "Северный поток-2". Несмотря на это, Германия продолжает настаивать на завершении проекта.

19 марта госсекретарь США Энтони Блинкен призвал компании-участницы строительства "Северного потока-2" немедленно прекратить работы по прокладке труб и пригрозил введением новых санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" ловушкой для стран всей Европы.

20 апреля 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина должна оставаться транзитной страной российского газа в Европу, несмотря на решение Германии завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2".

19 мая 2021 в Госдепе США заявили, что не будут вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за строительство газопровода "Северный поток-2", и ее руководителя Маттиаса Варнига. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ от этих санкций "соответствует национальным интересам" страны.

26 мая 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что в деле "Северного потока-2" Украина будет бороться за национальные интересы до конца.

1 июня 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что после запуска российского газопровода "Северный поток-2" Россия сделает все возможное, чтобы не продлевать действующий контракт о транзите голубого топлива через Украину.

4 июня 2021 года президент России Владимир Путин заявил о завершении строительства первой нитки "Северного потока-2".

4 июня 2021 года в СНБО рассказали о шансах Украины остановить запуск "Северного потока-2".

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Автор: Елена Коваленко