Водород в соляных шахтах: как Украина будет развивать свою новую энергетику

Кровавая война России против нашей страны заставила Европу ускорить отказ от нефти и газа из страны-агрессора в пользу климатически нейтральной энергии. УНИАН попытался разобраться, как обладающая огромным потенциалом в возобновляемой энергетике Украина будет создавать водородные кластеры и учиться хранить водород в соляных шахтах.

Два года назад Европа объявила о своих планах к 2050 году сделать наш континент климатически нейтральным, благодаря ряду глобальных энергетических программ. Война России против Украины придала этому процессу мощный импульс.

Наблюдая за зверствами российских войск на украинской земле, европейцы, наконец, осознали, что летящие в мирные города и села бомбы и ракеты были куплены за сотни миллиардов евро от продажи российских нефти и газа в Европу.

Энергоресурсы, которые "страна-бензоколонка" использует как оружие, стали для мира токсичными и нежеланными. В ближайшие несколько лет Европа намерена ускоренными темпами создать новую глобальную структуру экономики, которая будет базироваться на возобновляемых источниках энергии, в том числе, водородной энергетике.

К сожалению, водород практически не встречается на нашей планете Земля в чистом виде, поэтому его нужно извлекать из других соединений при помощи сложных химических реакций. Наиболее перспективное направление получения водорода при помощи электролиза одного из самых распространенных на нашей планете веществ – воды, которая под действием электрического тока разлагается на водород и кислород.

На нынешнем этапе технологического развития человечества этот процесс является очень энергоемким. Нужны большие мощности, производящие безвредное для экологии электричество, то есть, из возобновляемых источников - солнца и ветра, биомассы. Можно также использовать электричество, произведенное атомными станциями.

Еврокомиссия считает нашу страну приоритетным партнером в развитии водородной энергетики, учитывая природные ресурсы Украины, производственные возможности, разветвленную национальную сеть трубопроводного транспорта, которая соединена с европейской сетью, и инфраструктуру для хранения. В нашей стране также есть мощная атомная энергетика.

Война внесла свои коррективы

Советник главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" по развитию низкоуглеродных бизнесов и "зеленого" курса ЕС Алексей Рябчин считает, что нынешняя мировая цена на газ, которая является очень высокой, стимулирует развитие водородных проектов в мире.

"Они становятся еще более окупаемыми и без государственной поддержки. Это толкает развивать водород не только, как экспортно-ориентированную отрасль, а и как необходимое сырье внутри страны", - сказал Рябчин.

"Если взять, например, химическое производство в Украине, по разным оценкам, если заменить потребляемый газ водородом, то это 6-7 миллиардов кубометров газа, что делает водород привлекательным", - добавил он.

Большим преимуществом активного развития водородной энергетики также является возможность получить финансовую поддержку, которую западные партнеры выделяют на послевоенное восстановление нашей страны.

"Нафтогаз" отставляет за собой амбицию стать наибольшим производителем водорода в Украине, несмотря на войну. В Украине есть огромная перспектива развития таких проектов. Но, есть и ряд сложных моментов", - признал Рябчин.

С другой стороны, война принесла много дополнительных проблем и сорвала часть планов по развитию этого бизнеса.

Расчет себестоимости водородного производства в условиях неопределенности из-за войны является одной из наибольших преград. Ранее на глобальном рынке водорода Украина конкурировала за проекты с Чили, Арабскими Эмиратами и Австралией. Поскольку в этих странах была наиболее низкая себестоимость производства, что есть привлекательным даже с учетом дальней транспортировки ресурса.

"За нашими подсчетами к 2030 году украинская газотранспортная система могла бы быть переоборудована под газо-водородную смесь. И тогда мы сравнялись бы по себестоимости с этими странами. Но пока процесс замедлился", - сообщил Рябчин.

Кроме того, сильно тормозит процесс временная оккупация территорий, на которых планировалось создание водородных кластеров, ведь именно восток и юг Украины были флагманами по размещению солнечных панелей и ветряков.

Возможности для транспортировки

Специалисты говорят, что во всей цепочке производства и потребления водорода самой сложной частью является его транспортировка и хранение.

Перед украинскими энергетиками сейчас стоит большой вопрос: модернизировать уже существующую газотранспортную инфраструктуру для этих целей, которая совсем скоро может быть не востребована из-за прекращения транзита российского газа, или построить новые мощности.

Начальник управления сетей "Оператора ГТС Украины" Николай Каденский рассказал, что компания находится на этапе исследования возможности транспортировки газо-водородной смеси и чистого водорода отдельно.

"В мире не так много, но уже существуют несколько примеров. Например, в Германии газотранспортная система приспособлена под передачу смеси газа с 10 процентами водорода, а также в Нидерландах организована транспортировка чистого водорода по трубопроводу, который принадлежит к контурам управления оператора ГТС", - пояснил он.

Каденский считает, что подходы к использованию водорода должны формулироваться в кластерах, когда потребитель и производитель находятся рядом. Такие кластеры станут пилотными проектами для масштабирования и развития водородной энергетики в Украине.

"В условиях неопределенности есть не только риски, но и возможности избавиться от зависимости от российского газа. Мы знаем, что сейчас в Европе в приоритете работа над декарбонизацией. Нужно не только рассматривать это, как далекую декарбонизацию, но и как шанс уменьшить зависимость от газа агрессора", - считает энергетик.

Соляные шахты для хранения водорода

Начальник технического департамента оператора газовых хранилищ - компании "Укртрансгаз" Роман Малютин считает, что украинские подземные хранилища газа могут сыграть очень важную роль на первом этапе запуска водородных проектов.

"Украина третья в мире страна по вместимости газовых хранилищ - более 30 миллиардов кубометров. "Укртрансгаз" также рассматривает возможность по строительству новых объектов хранения", - сказал он.

Украинские специалисты рассматривают возможности хранения водорода, помимо газовых хранилищ, еще и в соляных шахтах. Украина имеет потенциал в этом направлении.

"Европейский опыт говорит, что водород можно хранить в соляных тавернах. В Украине на данный момент не существуют оборудованных хранилищ в солевых тавернах. Но у нас есть большие солевые залежи, поэтому есть перспектива развития этих соляных хранилищ в некоторых регионах нашей страны", - сказал эксперт.

Также существуют уже проверенные европейские проекты, когда водородно-газовая смесь успешно и безопасно размещалась на истощенных газовых месторождениях. "Укртрансгаз" планирует использовать и этот вариант.

Очевидно, что водородная энергетика, только зарождающаяся во всем мире, потребует выделения значительных средств.

Российские оккупанты разрушили в ряде регионов нашей страны часть энергетических и производственных мощностей, однако, западные партнеры готовы финансово помочь Украине восстанавливать свои активы на новом технологическом уровне. А значит, есть хорошие шансы после войны кардинально изменить энергетический баланс страны.

Через пять-десять лет крупные отечественные промышленные предприятия, как наибольшие потребители газа в стране, имеют шанс заместить голубое топливо водородом, чем в перспективе снизят свои затраты и сделают свое производство экологически безвредным.

Украина обязательно вернет все свои территории на юге и востоке страны, а также восстановит все разрушенное варварами. Привлекательная инвестиционная политика позволит совсем скоро увидеть, как ветреные донецкие степи и жаркое крымское солнце вырабатывают энергию достаточную для производства водорода, который Украина сможет прибыльно продавать на европейском рынке.