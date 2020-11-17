Сжиженный газ Украина на 80% импортирует, и большая его часть из России.

В случае принятия законопроектов №4098-3, №4098-4 зависимость от российских нефтепродуктов может усилиться.

Об этом заявил член правления Украинской энергетической ассоциации Дмитрий Марунич, говорится на сайте Украинской энергетической ассоциации.

Он отмечает, что проблема перекоса потребления на рынке нефтепродуктов известна всем экспертам, трейдерам и производителям.

"Украинские потребители наращивают объемы использования сжиженного газа и отказываются от бензиновых авто из-за большой разницы в цене этих видов топлива. Сжиженный газ сегодня вдвое дешевле бензина на АЗС, хотя по данным международных котировок тонна бензина стоит дешевле. Похоже на парадокс, но вся причина в размерах налогов, значительно влияющих на конечную цену", - заявляет Марунич.

По его информации, на сжиженный газ акцизный налог составляет 52 евро за 1000 литров, что в четыре раза меньше чем на бензин, для которого установлена ставка 213,5 евро за 1000 литров. При этом газ Украина на 80% импортирует, и большая его часть из России.

"Чтобы исправить ситуацию, и удешевить бензин, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4098, который предлагает уравнять акциз на уровне 139,5 евро за 1000 литров. Тем не менее, видно, что смена вектора с России на отечественное производство многим не нравится. Так было зарегистрировано еще два альтернативных законопроекта №4098-3 (н. д. Южанина) и №4098-4 (Холодов), которые фактически направлены на закрепление нашей зависимости от страны-агрессора под прикрытием социальных лозунгов и на основании непонятных финансовых расчетов", - заявил Марунич.

Он отмечает, что по логике авторов законопроектов №4098-3 и №4098-4, Украина должна повышать цены на бензин и дизельное топливо.

"То есть «проевропейские» народные депутаты считают, что топливо, производство которого на отечественных мощностях может обеспечивать от 50% до 80% объемов потребления должно быть дороже. А вот сжиженный газ, который нам импортирует Россия в объеме 40% должен быть дешевле. При этом, все участники рынка понимают, что в Украине производится лишь 20% от существующего потребления, и нарастить его возможно максимум до 30%. Именно это, по мнению авторов законопроектов №4098-3, №4098-4 и является правильным путем в Европу, но через Россию", - говорит Марунич.

"Если мы все же вернемся к директиве Совета ЕС 96/2003, то увидим, что никаких пропорций в налогообложении топлива эта директива не имеет. Нет там слов, что акциз на сжиженный газ должен составлять вот такую долю от бензина или дизельного топлива, или что налоги устанавливаются в пропорции один к одному. Есть просто минимальные ставки, которые должны для стран членов ЕС быть на определенном уровне. Но, и это не является константой, поскольку директива содержит и исключения и переходные периоды для отдельных стран именно для сохранения их отечественных производителей и исходя из их реального экономического состояния", - заявляет эксперт.

По его словам, если принять законопроекты №4098-3 и №4098-4 и продолжить субсидировать акцизным налогом импорт сжиженного газа из России, Украина потеряет собственное производство нефтепродуктов и попадет в очередную зависимость от страны-агрессора.

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Автор: УНИАН