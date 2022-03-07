Администрация Байдена избегала запрета на импорт из-за опасений по поводу роста цен.

Двухпартийная группа законодателей заявила, что они будут продвигать закон, запрещающий импорт российских энергоносителей в США и приостанавливающий нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью.

Об этом сообщает The New York Times.

"Поскольку Россия продолжает свою неспровоцированную атаку на украинский народ, мы договорились о законодательном пути запрета импорта энергоносителей из России и приостановки нормальных торговых отношений как с Россией, так и с Беларусью", — говорится в заявлении депутатов.

Новый закон предоставит президенту США Джо Байдену возможность повышать тарифы на продукцию из обеих стран, а также причинит дополнительные финансовые трудности России и Беларуси, поддерживающей войну против Украины.

Двухпартийное соглашение о продвижении закона о прекращении импорта нефти усиливает давление на президента. Администрация Байдена ранее избегала запрета на импорт, отчасти из-за опасений, что это приведет к дальнейшему росту и без того высоких цен на газ. В США на российскую нефть приходится 7% импорта.

Также закон потребует от Управления торгового представителя США добиться исключения России из Всемирной торговой организации, а также попытаться остановить присоединение к ней Беларуси.

NYT сообщает, что еще неизвестно, будет ли закон принят Конгрессом, но он пользуется поддержкой законодателей Палаты представителей и Сената.

Reuters со ссылкой на источники сообщает, что администрация Байдена готова ввести запрет на импорт российской нефти в США без участия союзников в Европе.

Высокопоставленный чиновник США сообщил агентству, что окончательное решение еще о запрете импорта не принято, но "скорее всего, это будут только США, если это произойдет".

В понедельник, 7 марта, Байден проведет онлайн-переговоры с лидерами Франции, Германии, Великобритании с целью добиться их поддержки в вопросе запрета на импорт. Германия, крупнейший покупатель российской сырой нефти, выступила против.

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