Двухпартийная группа законодателей заявила, что они будут продвигать закон, запрещающий импорт российских энергоносителей в США и приостанавливающий нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью.
Об этом сообщает The New York Times.
"Поскольку Россия продолжает свою неспровоцированную атаку на украинский народ, мы договорились о законодательном пути запрета импорта энергоносителей из России и приостановки нормальных торговых отношений как с Россией, так и с Беларусью", — говорится в заявлении депутатов.
Новый закон предоставит президенту США Джо Байдену возможность повышать тарифы на продукцию из обеих стран, а также причинит дополнительные финансовые трудности России и Беларуси, поддерживающей войну против Украины.
Двухпартийное соглашение о продвижении закона о прекращении импорта нефти усиливает давление на президента. Администрация Байдена ранее избегала запрета на импорт, отчасти из-за опасений, что это приведет к дальнейшему росту и без того высоких цен на газ. В США на российскую нефть приходится 7% импорта.
Также закон потребует от Управления торгового представителя США добиться исключения России из Всемирной торговой организации, а также попытаться остановить присоединение к ней Беларуси.
NYT сообщает, что еще неизвестно, будет ли закон принят Конгрессом, но он пользуется поддержкой законодателей Палаты представителей и Сената.
Reuters со ссылкой на источники сообщает, что администрация Байдена готова ввести запрет на импорт российской нефти в США без участия союзников в Европе.
Высокопоставленный чиновник США сообщил агентству, что окончательное решение еще о запрете импорта не принято, но "скорее всего, это будут только США, если это произойдет".
В понедельник, 7 марта, Байден проведет онлайн-переговоры с лидерами Франции, Германии, Великобритании с целью добиться их поддержки в вопросе запрета на импорт. Германия, крупнейший покупатель российской сырой нефти, выступила против.
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