Также предполагается сделать первые шаги по закрытию доступа для России в ВТО.

Спикер Палаты представителей США (нижней палаты Конгресса) Нэнси Пелоси заявила об изучении законодательных вариантов изоляции России, включая запрет на российскую нефть.

Об этом сообщает The Hill.

"Наш закон запретит импорт российской нефти и энергоносителей в Соединенные Штаты, аннулирует нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью, и сделает первый шаг для отказа России в доступе к Мировой организации торговли", - говорится в письме Пелоси к ее коллег.

"Мы также уполномочим исполнительную ветвь власти увеличивать тарифы на российский импорт", - подчеркнула она.

Пелоси отметила, что администрация президента Джо Байдена попросила 10 миллиардов долларов для гуманитарной, военной и экономической поддержки Украины. Она добавила, что "Конгресс намерен одобрить это чрезвычайное финансирование на этой неделе как часть комплексного законодательства о правительственном финансировании".

Вас также могут заинтересовать новости: