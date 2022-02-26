Ночью из Азербайджана также должен прилететь самолет с медикаментами.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заправки государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR бесплатно будут предоставлять топливо каретам скорой помощи и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом глава государства написал в Twitter.

"По результатам моего разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым всем заправкам SOCAR в Украине поручено бесплатно предоставлять топливо для машин скорой помощи и ГСЧС. Ночью ждем от Азербайджана самолет с медикаментами", - рассказал Зеленский.

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