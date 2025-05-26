Владимир Омельченко отметил, что добровольно РФ крупнейшую атомную станцию в Европе не отдаст.

Украина вернет контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) либо военным путем, либо, в случае, если оккупанты не будут иметь экономической возможности продолжать ее удерживать. Такое мнение в интервью УНИАН высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Он напомнил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отверг возможность добровольного возвращения контроля над ЗАЭС Украине.

"Лавров и Кириенко четко высказались, что никогда станцию не передадут, поэтому добровольной передачи станции точно не будет. Ее можно освободить или военным путем, или РФ не будет экономически способна ее удерживать, или в РФ сменится власть, и она вернется в цивилизационное поле", - отметил эксперт.

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По его словам, в случае восстановления Украиной контроля над ЗАЭС, для восстановления ее работы нужно, ориентировочно, полтора - два года.

"Точный срок возобновления работы станции сейчас никто не назовет. Думаю, что нужно не менее 1,5-2 года, а, возможно, и больше, поскольку нужно проводить разминирование, исследовать, в каком состоянии оборудование, нужно заменить много оборудования, подобрать дополнительный персонал, потому что там его не хватает для того, чтобы станция нормально функционировала. Работы очень много, и она очень дорогая", - отметил Омельченко.

В то же время он указал, что возвращение ЗАЭС под контроль Украины - это пока лишь теоретический сценарий.

Запорожской АЭС - последние новости

В марте 2025 года президент США Дональд Трамп в рамках переговоров о завершении войны предложил Украине взять под контроль украинские атомные электростанции.

Вместе с тем, президент Владимир Зеленский заявил, что во время телефонного разговора с американским лидером обсуждал только дальнейшую судьбу ЗАЭС, а о передаче контроля над украинскими АЭС речь не шла.

Однако РФ на официальном уровне отвергла возможность возвращения ЗАЭС под контроль нашего государства.

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