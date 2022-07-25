Президент Национальной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петр Котин уверяет, что украинское электричество, в частности, с временно оккупированной Запорожской АЭС, не поступает в аннексированный Россией Крым.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
"Если будет угроза похищения электричества из украинской энергосистемы или поставок ее с Запорожской АЭС (в Крым), будут заранее приняты соответствующие меры, которые нужно будет провести нашим ВСУ, чтобы этого никогда не произошло", - сказал он.
Президент "Энергоатома" подтвердил, что российские силы восстановили в Херсонской области ЛЭП, взорванные осенью 2015 года. В то же время он пояснил, что "Крым подключен к российской энергосистеме, ее частота не совпадает с украинской, поэтому автоматическое соединение невозможно без дополнительного дорогостоящего оборудования".
"Ничего из этого у них не получится. Действительно они там возобновляют линии, но это не приведет к тому, чтобы они могли поставлять наше электричество в Крым", - заявил Котин.
23 июля подконтрольные России СМИ сообщили о "конце энергетической блокады" со стороны Украины и "закольцовывании" крымской энергосети с сетью на новых оккупированных территориях на юге Украины.
Напомним, с 4 марта Запорожская АЭС захвачена российскими войсками. Также под оккупацией находится и город-спутник ЗАЭС - Энергодар.
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