Украинские газовые хранилища заполнены меньше чем на половину - меньше 15 млрд куб. м.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 18 декабря составили 14,94 млрд кубометров из максимальной емкости 31 млрд куб. м.

Об этом сообщается на сайте государственной компании "Оператор ГТС Украины".

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За неделю запасы газа сократились на 3,4%, или на 530 млн куб. м. Выкачивание газа ускорился в связи со снижением суточной температуры воздуха.

Отбор газа из хранилищ осуществляется в объеме примерно 70-80 млн кубометров в сутки. До этого суточная выкачка была на уровне 60-70 млн куб. м.

Закачки не происходит.

Сейчас украинские газовые хранилища заполнены на 48,2%.

Запасы газа:

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября 2021 года. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м.

Ранее в "Нафтогазе" заявляли, что запасов газа в подземных хранилищах в таких объемах хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 13 ноября составили 17,45 млрд кубометров, что почти на 37% меньше прошлогодних показателей.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 20 ноября составили 16,91 млрд кубометров, что почти на 37,7% меньше прошлогодних показателей.

21 ноября 2020 года запасы газа в подземных хранилищах Украины составили 27,15 млрд кубометров.

27 ноября 2020 года запасы газа в подземных хранилищах Украины составляли 26,9 млрд кубометров.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 4 декабря составили 15,94 млрд кубометров, что почти на 38,4% меньше прошлогодних показателей.

19 декабря 2020 года запасы газа в подземных хранилищах Украины составляли 24,7 млрд кубометров.

Автор: Анна Бредихина