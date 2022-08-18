Россия нагло убеждает, что Украина обстреляет артиллерией ЗАЭС с территории Никополя, а затем "покажет ликвидацию последствий аварии".

В Минобороны России заявили, что 19 августа на ЗАЭС может произойти "масштабная провокация киевских властей" во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Украину.

Цитируют Минобороны РФ российские пропагандистские СМИ.

Страна-террорист объявила, что украинские войска якобы вблизи Запорожья развернули посты радиационного наблюдения. ВСУ якобы подтянули к ЗАЭС силы территориальной обороны и артиллерийские бригады.

Россия нагло убеждает, что Украина обстреляет артиллерией ЗАЭС с территории Никополя, а затем "покажет ликвидацию последствий аварии".

Ранее СМИ обнародовали информацию, что рашисты разместили на Запорожской АЭС артиллерийские установки, обстреливающие станцию, имитируя прилеты из Никополя.

6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы. 11 августа оккупанты неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС.

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