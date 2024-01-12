В правительстве отреагировали на информацию о том, что польские чиновники не сотрудничают со следствием.

Польша сотрудничает с союзниками в расследовании актов саботажа на газопроводах "Северный поток". Об этом в интервью Reuters заявил министр, ответственный за польские спецслужбы, Томаш Семоняк.

Он опроверг сообщения о том, что Варшава препятствует расследованию. По словам министра, польские прокуроры предоставляют информацию европейским следователям и могут выделить больше ресурсов на расследование, если их попросят.

"В связи с этим делом состоялись встречи немецких и польских прокуроров, и ни в коем случае не было никаких сигналов о неудовлетворенности тех, кто занимался этими делами. Из того, что мне удалось выяснить, не было ни одной ситуации, в которой отсутствовало бы сотрудничество или допущена какая-либо умышленная ошибка с чьей-то стороны", – подчеркнул Семоняк.

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Подрыв газопроводов "Северного потока"

Две ветки газопровода "Северный поток", соединяющие Россию с Германией по дну Балтийского моря, были взорваны в сентябре 2022 года.

В октябре 2023 года в Польше заявили, что к подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" причастна Российская Федерация. В Германии скептически относятся к этой информации.

Западные СМИ также писали о украинском следе в диверсии. По данным The Washington Post, к инциденту причастен 48-летний украинский полковник Роман Червинский. Отмечается, что он играл центральную роль в атаках по нитям газопровода, получая приказы от чиновников, которые докладывали главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

В начале января 2024 года газета The Wall Street Journal, ссылаясь на европейских следователей, сообщила, что польские чиновники не сотрудничают с расследованием подрыва газопровода и не раскрывают потенциально важные доказательства.

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