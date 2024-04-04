Сейчас радиационная ситуация на площадке в пределах нормы.

Из-за российских обстрелов, ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харькове обесточена, сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования.

"По информации, полученной от эксплуатирующей организации Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемое линейным ускорителем электронов" (Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов") сегодня в 08:30 утра потеряла внешнее электроснабжение во время обстрела г. Харьков войсками РФ". Харьков войсками РФ", - говорится в сообщении инспекции.

Отмечается, что система аварийного энергообеспечения сработала в штатном режиме, включены в работу аварийные дизель-генераторы. Сейчас радиационная ситуация на площадке в пределах нормы.

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Ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" предназначена для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов.

Обстрел Харькова: что известно

В ночь на 4 апреля РФ запустила по Украине 20 ударных дронов типа "шахед". Из них 11 Силы ПВО смогли сбить.

Одной из целей удара российских дронов стал Харьков. РФ, в частности, попали в жилой дом. После того, как на место происшествия приехали спасатели, российские войска ударили туда еще раз. Трое работников ГСЧС погибли.

Кроме того, из-за российского удара в городе возникли проблемы с электроснабжением, что повлияло на работу общественного транспорта и потребление гражданским населением, сообщил мэр Игорь Терехов.

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