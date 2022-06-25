Радиационный фон в экспериментальном зале здания, в котором находится ядерная установка, находится в пределах нормы.

Из-за обстрелов российских оккупантов в Харькове повреждена ядерная установка "Источник нейтронов".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

"По информации эксплуатирующей организации, Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" (ННЦ ХФТИ), в результате очередного обстрела страной-агресором города Харькова претерпела повреждений подкритическая ядерная установка "Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов" (ЯПУ "Источник нейтронов")", - говорится в сообщении.

В результате предварительного осмотра площадки установлен факт нанесения дополнительного ущерба зданиям и инфраструктуре промышленной площадки.

В частности, повреждены: северная стена пристройки ускорителя к экспериментальной залы установки; вентиляционные каналы системы специальной вентиляции; вентиляционная труба основного здания установки; система охлаждения клистронной галереи ускорителя; корпус дизель-генераторов системы аварийного электропитания; обшивка основного здания установки.

"Персонал продолжает осмотр зданий, сооружений и оборудования установки для идентификации всех повреждений, но этим работам препятствует постоянная опасность новых обстрелов", - отметили в Госатомрегулировании.

Так, по состоянию на 25 июня ядерная установка переведена в глубоко подкритическое состояние (режим "длительное стоп" с 24 февраля); оперативный персонал контролирует состояние "Источника нейтронов", продолжает внедрение мероприятий по устранению последствий боевых действий и поддержание в работоспособном состоянии оборудования ядерной установки, но его работа затруднена, а иногда и невозможна из-за опасности новых обстрелов площадки.

Кроме того, отмечается, что внешнее электроснабжение "Источника нейтронов" отсутствует, результаты измерения переносным дозиметром показали, что радиационный фон в экспериментальном зале здания "Источника нейтронов" в пределах нормы.

В ведомстве напомнили, что начиная с начала полномасштабной войны России против Украины территория института, на которой расположена установка "Источник нейтронов", постоянно обстреливается и подвергается бомбардировке со стороны российских войск. Инфраструктуре института уже нанесены катастрофические убытки.

Под обстрелы попала и непосредственно ЯПУ "Источник нейтронов" и потерпели повреждений: система наружного энергоснабжения, система кондиционирования системы охлаждения клистронной галереи линейного ускорителя электронов и здания (непосредственно ядерной установки, а также насосной и градирен, лаборатории изотопов).

Отмечается, что вероятность новых повреждений "Источника нейтронов", которые непосредственно могут повлиять на состояние ядерной и радиационной безопасности, остается высокой из-за обстрелов со стороны России.

"В очередной раз обращаем внимание, что ЯПУ "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение бомбардировки и/или обстрелы площадки могут привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением прилегающих территорий", - подытожили в инспекции.

Напомним, 23 июня стало известно, что в результате новых вражеских обстрелов на Харьковщине погибли два человека, а еще 10 - были ранены.

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