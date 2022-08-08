Сейчас Запорожская атомная электростанция связана с украинской энергосистемой только одной линией.

Обесточивание Запорожской АЭС сделает хранение ядерного топлива в атомных реакторах и бассейнах выдержки очень опасным.

Об этом сообщил председатель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин во время информационного телемарафона.

"Сейчас Запорожская станция связана с украинской энергосистемой только одной линией. Это опасно для такого ядерного объекта, потому что в случае повреждения всех линий станция перейдет в режим полного обесточивания. Эта ситуация уже очень опасна для сохранения топлива в атомных реакторах, бассейнах выдержки", - рассказал он.

Также, по его словам, вчерашние прилеты вблизи расположения хранилищ ядерного топлива несут большую угрозу. Если бы оккупанты попали в контейнеры с топливом, то вероятность радиационной аварии была бы очень велика.

"В конце концов бессмысленные действия (оккупантов - УНИАН) могут привести к тому, что ситуация выйдет из под контроля и это будет Фукусима или Чернобыль", - добавил Котин.

Как сообщал УНИАН, 5 августа российские захватчики четыре раза обстреляли Запорожскую АЭС. В частности, попали в высоковольтную линию связи, она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита. Сейчас этот блок разгружен и отключен от энергосети.

Также три "прилета" были зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор. Российские оккупанты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус. Сообщалось, что есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высокая пожарная опасность.

6 августа оккупанты попали по площадке Запорожской АЭС непосредственно рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива.

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