Министр сообщил о результатах заседания Совбеза ООН.

План России по легитимизации своих войск на Запорожской атомной станции провалился.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook.

"Заседание Совбеза ООН в очередной раз подтвердило, насколько важна солидарность для противостояния России, стремящейся изменить мировой порядок. Благодарен странам-участницам Совбеза ООН, всем, кто поддержал Украину в попытке вернуть суверенное право на ЗАЭС, что очередной план России - на этот раз по легитимизации своих войск на украинской атомной станции - провалился", - написал Галущенко.

По его словам, подавляющее большинство участников заседания прекрасно понимает цену циничным заявлениям РФ и "бесстыдной манипуляции".

"Надеюсь, такая российская демонстрация презрения к здравому смыслу и пренебрежительное отношение к участникам Совбеза ООН станет драйвером для скорейшего принятия решения в отношении совместной миссии МАГАТЭ и ООН на Запорожскую атомную станцию для ее деоккупации и обеспечения ядерной безопасности мира", - добавил министр.

Оккупация ЗАЭС

Как сообщал УНИАН, 5 августа оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. В частности, попали в высоковольтную линию связи, она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Также три "прилета" были зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор. Серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Сообщалось о рисках утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, а также высокой пожарной опасности.

6 августа оккупанты попали по площадке Запорожской АЭС непосредственно рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива.

11 августа захватчики снова обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси выразил "серьезную обеспокоенность по поводу обстрела Запорожской АЭС", заявив, что это повышает риск ядерной катастрофы. Он призвал все стороны конфликта проявлять максимальную сдержанность вблизи ядерного площадки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предоставить Международному агентству по атомной энергии доступ к Запорожской АЭС "для обеспечения технической поддержки ядерной безопасности".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о существовании вероятности того, что оккупанты примут решение взорвать Запорожскую АЭС.

Сегодня министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что соответствующие службы Украины готовятся к любым сценариям развития событий на Запорожской АЭС, захваченной оккупантами.

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