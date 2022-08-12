По словам главы МВД, оккупанты готовы на любые действия, несмотря на последствия.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что соответствующие службы Украины готовятся к любым сценариям развития событий на Запорожской АЭС, захваченной оккупантами.

Об этом Монастырский сказал во время рабочей поездки на Сумщину, информирует портал МВД.

"Сейчас мы абсолютно ответственно можем утверждать, что адекватный контроль за действиями Запорожской АЭС отсутствует. Сегодня она фактически находится не просто в руках врага, но и в руках необразованных специалистов, которые действительно могут допустить трагедию. Те украинские специалисты, которые там остались, частично не допускаются к участкам, где они должны быть. Как известно, на территории станции сегодня находится военная техника РФ. Все это оценивается как наивысший уровень угрозы", – отметил Монастырский.

Он подчеркнул, что украинское правительство уже обратилось в МАГАТЭ, с тем чтобы эта организация обеспечила надлежащий контроль за этой атомной электростанцией.

"Говоря о ситуации на ЗАЭС, все мы видели обстрелы, которые осуществляли российские войска по энергоблоку. Это ужасно. Напомню, что это крупнейшая атомная электростанция в Европе, которая имеет шесть энергоблоков. И трудно даже себе представить тот масштаб трагедии, который может быть, если россияне и дальше там останутся. После последних обстрелов станции мы убедились, что для них нет никаких сдерживающих факторов. Они готовы на любые действия, несмотря на последствия", – сказал глава МВД Украины.

По словам министра, уже сегодня МВД вместе с ГСЧС и Минрегионом обсуждает различные сценарии, в том числе и эвакуацию населения окрестных населенных пунктов. Каждый ядерный объект имеет четкий, жесткий план действий при возникновении чрезвычайной ситуации.

Оккупация Запорожской АЭС

Как сообщал УНИАН, 11 августа российские оккупанты снова обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

Перед тем, 5 августа, оккупанты четыре раза обстреляли АЭС. В частности, попали в высоковольтную линию связи, она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Также три "прилета" были зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор. Серьезно повреждена азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус. Сообщалось о рисках утечки водорода и распылении радиоактивных веществ, а также высокой пожарной опасности.

6 августа оккупанты попали по площадке Запорожской АЭС непосредственно рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси выразил "серьезную обеспокоенность по поводу обстрела Запорожской АЭС", заявив, что это повышает риск ядерной катастрофы. Он призвал все стороны конфликта проявлять максимальную сдержанность вблизи ядерного площадки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предоставить Международному агентству по атомной энергии доступ к Запорожской АЭС "для обеспечения технической поддержки ядерной безопасности".

11 августа президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию на Запорожской АЭС, заявил, что Россия в очередной раз пробила дно в мировой истории терроризма.

По его словам, все, что происходит сейчас вокруг Запорожской АЭС - это одно из крупнейших преступлений государства-террориста. Зеленский подчеркнул, что в мире должны реагировать немедленно, чтобы выгнать оккупантов с территории Запорожской АЭС, поскольку это глобальный интерес, а не просто украинская потребность.

Украина на Совбезе ООН выдвинула условия по миссии МАГАТЭ на ЗАЭС: вывести российские войска и вернуть контроль Украины над станцией.

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